Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян, сбито 2 вражеских БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито 2 вражеских БпЛА типа “Орлан - 10”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито 2 вражеских БпЛА типа “Орлан - 10”», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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Силы обороны Северщины уничтожили два российских беспилотника.