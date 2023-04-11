Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян, сбито 2 вражеских БпЛА

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито 2 вражеских БпЛА типа “Орлан - 10”», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Силы обороны Северщины уничтожили два российских беспилотника.