Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника.
Доповнення
На Авдіївському напрямку ворог активізував наступальні дії. Проте Сили оборони відбили всі атаки росіян та втримали позиції. За добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів.