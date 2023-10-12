Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника.

Доповнення

На Авдіївському напрямку ворог активізував наступальні дії. Проте Сили оборони відбили всі атаки росіян та втримали позиції. За добу воїни ССО знищили 8 одиниць важкої техніки та десятки окупантів.