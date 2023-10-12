Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника», - говорится в сообщении.
Сообщается, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника.
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На Авдеевском направлении враг активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны отбили все атаки россиян и удержали позиции. За сутки воины ССО уничтожили 8 единиц тяжелой техники и десятки оккупантов.