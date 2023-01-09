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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів

Київ • УНН

 • 418664 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів

Деталі

В той же час наші воїни збили три гелікоптери противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо 

За інформацією Генштабу, відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах.

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