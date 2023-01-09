Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.
Напомним
По информации Генштаба, отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.