Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Детали

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.

Напомним

По информации Генштаба, отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.