Авдіївка дала шанс О.Захарченку прибрати "Гіві" - Д.Тимчук

“Те, що група "ІС" прогнозувала ще в жовтні минулого року (смерть "Гіві"). Після ліквідації "Мотороли“ черга "Гіві" була неминучою. Занадто явно порушував монополію Захарченка (ватажо "ДНР" - ред.), у той час демонструючи лояльність кураторам, постійно порушуючи накази самого Захарченка, коли той вирішував пограти в самостійність. Але все не було зручного моменту його прибрати з потрохами. Авдіївка дала такий шанс Захарченко: у "Сомалі“ "Гіві" ще більше зненавиділи за загострення дурості і самогубні накази, плюс дивне поранення. Той момент, коли над тілом "Гіві" самі його підлеглі можуть тільки від душі порадіти", - написав Д.Тимчук.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих, відомий як “Гіві”, загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.

Раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним "Моторола".

Також у РФ нещодавно помер перший ватажок “ЛНР” В.Болотов.

Також нагадаємо, у СБУ прокоментували смерть бойовика “Гіві”.