Авдеевка дала шанс А.Захарченко убрать "Гиви" - Д.Тымчук

"То, что группа "ИС" прогнозировала еще в октябре прошлого года (смерть "Гиви"). После ликвидации "Моторолы" очередь "Гиви" была неизбежной. Слишком явно нарушал монополию Захарченко (главаря "ДНР" - ред.), в то время демонстрируя лояльность кураторам, постоянно нарушая приказы самого Захарченко, когда тот решал поиграть в самостоятельность. Но все не было удобного момента его убрать с потрохами. Авдеевка дала такой шанс Захарченко: в "Сомали" "Гиви" еще больше возненавидели за обострение глупости и самоубийственные приказы, плюс странное ранение. Тот момент, когда над телом "Гиви" сами его подчиненные могут только от души порадоваться", - написал Д.Тымчук.

Напомним, 8 февраля стало известно, что командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в результате взрыва в своем кабинете.

Ранее был убит один из лидеров "ДНР" Арсен Павлов с позывным "Моторола".

Также в РФ недавно умер первый главарь "ЛНР" В.Болотов.

Также напомним, в СБУ прокомментировали смерть боевика "Гиви".