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Аваков: за підозрою у вбивстві 3-річної дитини в Києві затримані стрілок і його спільники

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. За підозрою у вчорашньому вбивстві 3-річноъ дитини у Києві затримані стрілок і його спільники. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков у Twitter, передає УНН.

"Поліція затримала стрілка і його спільників, обґрунтовано підозрюваних у вчорашньому вбивствы 3-річного хлопчика.
Йдуть слідчі дії. Подробиці на спецбрифінгу", - повідомив міністр.

Раніше в поліції повідомили, що поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві дитини. Зараз з ними спілкуються оперативники і слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, у результаті обстрілу автомобіля в центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні машини.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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