Аваков: по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве задержаны стрелок и его сообщники

"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемым по вчерашнему убийству 3-летнего мальчика.

Идут следственные действия. Подробности в спецбрифинге", - сообщил министр.

Ранее в полиции сообщили, что полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне машины.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.