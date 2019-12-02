Аваков: по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве задержаны стрелок и его сообщники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По подозрению во вчерашнем убийстве 3-летнего ребенка в Киеве задержаны стрелок и его сообщники. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter, передает УНН.
"Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемым по вчерашнему убийству 3-летнего мальчика.
Идут следственные действия. Подробности в спецбрифинге", - сообщил министр.
Ранее в полиции сообщили, что полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне машины.
Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.