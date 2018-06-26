Аваков прокоментував причетність РФ до нападу на ромів у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав "середньовічним дикунством" напади на ромські табори. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає УНН.
За словами міністра, це не перший випадок в Україні за останні три місяці, коли "є напад ультраправих і радикальних організацій на табори ромів".
"Ми завжди кваліфікуємо це однаково. На жаль, це просто середньовічне дикунство – коли ми говоримо про такого роду напад", – зазначив Аваков.
Він додав, що це питання не лише для поліції, але й для суспільства.
Крім того, міністр прокоментував інформацію про наявність "російського сліду" у справі.
"Аналітики кіберполіції нам показують копію сайту Російської Федерації. Цей сайт відкрили та адміністрували у Львівській, Харківській, Київській та ще одній області. Звідки це прийшло? Так, інспірували звідти (з РФ, – ред.), але тут брали участь наші. Ці групи створили як копію російського сайту", – сказав Аваков.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.