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Аваков обіцяє подолати пожежу на Житомирщині за 3-4 дні

Аваков обіцяє подолати пожежу на Житомирщині за 3-4 дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Пожежа на території Житомирської області буде подолана менш ніж за тиждень. Про це у себе в Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

"В Овручі з секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим, керівником ОП Андрієм Єрмаком заслухали представників ОДА, ДСНС, НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні. Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо!", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал. 

Зі слів очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, пожежа на території Житомирської області охопила 4 090 гектар територій. 

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до підпалів на Житомирщині можуть бути причетні місцеві землевласники.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

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