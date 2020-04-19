Аваков обіцяє подолати пожежу на Житомирщині за 3-4 дні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Пожежа на території Житомирської області буде подолана менш ніж за тиждень. Про це у себе в Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
"В Овручі з секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим, керівником ОП Андрієм Єрмаком заслухали представників ОДА, ДСНС, НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні. Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано 4 села. За 3-4 дні подолаємо!", - написав міністр.
Нагадаємо, раніше сьогодні Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал.
Зі слів очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, пожежа на території Житомирської області охопила 4 090 гектар територій.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до підпалів на Житомирщині можуть бути причетні місцеві землевласники.
В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020