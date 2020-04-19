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До підпалів на Житомирщині можуть бути причетні місцеві землевласники – РНБО

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. До підпалів на території Житомирської області можуть мати відношення місцеві власники землі. Про це повідомив у себе в Facebook Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

"Незважаючи на свята, робота не зупиняється. Сьогодні разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним перебували у робочому відрядженні в Овруцькому районі Житомирської області, вивчали ситуацію, пов’язану з пожежами. На нараді розглядалось зокрема питання відповідальності власників землі, які можуть мати відношення до виникнення підпалів. Висновки не забаряться", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше сьогодні Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області – суховії та навмисний підпал.

Зі слів Миколи Чечоткіна, пожежа на території Житомирської області охопила 4 090 гектар територій.

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