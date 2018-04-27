Аваков не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Немає жодних підстав поновлювати Сергія Бочковського на посаді голови ДСНС. Про це заявив міністр внутрішніх Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на перс-службу МВС.
“Я вважаю, що ця людина не має законного, морального чи етичного права на поновлення на посаді. І його не буде поновлено. Ми не маємо на те юридичних підстав”, — сказав Аваков.
Він також додав, що Бочковський вже рік знаходиться на лаві підсудних, і звинувачується за низкою статей, зокрема у хабарництві.
“Судова система у нас така, що відбуваються подібні казуси. Все буде на своїх місцях, і справедливість відновиться”, — запевнив очільник МВС.
Нагадаємо, у МВС повідомили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про відновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій оскаржене у законному порядку.