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Аваков не видит оснований для возобновления Бочковского на посту главы ГСЧС

Киев • УНН

 • 14296 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Нет никаких оснований возобновлять Сергея Бочковского на посту главы ГСЧС. Об этом заявил министр внутренних Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков не видит оснований для возобновления Бочковского на посту главы ГСЧС

“Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. На это нет юридических оснований”, - сказал Аваков.

Он также добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

“Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восстановится”, - заверил глава МВД.

Напомним, в МВД сообщили, что решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке.

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