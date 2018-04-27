Аваков не видит оснований для возобновления Бочковского на посту главы ГСЧС

“Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. На это нет юридических оснований”, - сказал Аваков.

Он также добавил, что Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

“Судебная система у нас такая, что происходят подобные казусы. Все будет на своих местах, и справедливость восстановится”, - заверил глава МВД.

Напомним, в МВД сообщили, что решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке.