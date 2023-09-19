Атака рф під час евакуації в Куп’янську: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Унаслідок російського обстрілу по Куп‘янську загинуло 6 мирних жителів прокуратура розпочала провадження. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ.
В цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі кількість жертв уточнюється.
Прокурори та слідчі поліції провели огляд місця події та вилучили уламки ракети. Тіла загиблих оглянуто та направлено до ХОБСМЕ.
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