Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Куп'янську, троє людей загинули

Цитата

“Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ”, - йдеться у повідомленні Telegram.

Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється, додав Синєгубов.

Доповнення

Ввечері 18 вересня російські окупанти завдали три ракетні удари по Холодногірському району Харкова, виникла пожежа, ніхто не постраждав.