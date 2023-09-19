Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Купянску, три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Три человека погибли из-за вражеского обстрела Купянска Харьковской области. Оккупанты сбросили на город управляемую авиабомбу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск”, - говорится в сообщении Telegram.
В результате этого удара погибли трое гражданских людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется, добавил Синегубов.
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Вечером 18 сентября российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Холодногорскому району Харькова, возник пожар, никто не пострадал.