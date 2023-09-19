Атака рф во время эвакуации в Купянске: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В результате российского обстрела по Купянску погибло 6 мирных жителей прокуратура начала производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 19 сентября около 13:00 российские военные нанесли ракетный удар по городу Купянск.
В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население. По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четверо мужчин и две женщины. Сейчас количество жертв уточняется.
Прокуроры и следователи полиции провели осмотр места происшествия и изъяли обломки ракеты. Тела погибших осмотрены и направлены в ХОБСМЭ
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