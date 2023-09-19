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Атака рф во время эвакуации в Купянске: открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В результате российского обстрела по Купянску погибло 6 мирных жителей прокуратура начала производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 19 сентября около 13:00 российские военные нанесли ракетный удар по городу Купянск.

В это время по мосту двигался автомобиль с волонтерами, которые эвакуировали мирное население. По состоянию на 18:00 установлено, что погибли четверо мужчин и две женщины. Сейчас количество жертв уточняется.

Прокуроры и следователи полиции провели осмотр места происшествия и изъяли обломки ракеты. Тела погибших осмотрены и направлены в ХОБСМЭ

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