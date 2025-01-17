Атака рф на Київщину: стало відомо про стан постраждалої дитини

Хлопчик 2012 року народження отримав поранення ноги під час атаки російських військ безпілотниками на Київщину та перебуває у лікарні, його стан задовільний, повідомили у Київській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Стан дитини, яка постраждала під час нічної атаки дронами на Київщину, задовільний. Хлопчик 2012 року народження отримав різані поранення ноги та перебуває у медзакладі під наглядом лікарів - повідомили в ОВА.

Пожежа двоповерхового кафе-магазину, що виникла внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі, як вказано, була оперативно ліквідована.

Також від уламків пошкоджений приватний будинок, розташований поруч, легковий автомобіль та паркани.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - зазначили в ОВА.

Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки.

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