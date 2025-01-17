Атака рф на Киевскую область: стало известно о состоянии пострадавшего ребенка
Киев • УНН
Мальчик 2012 года рождения получил ранение ноги от обломков сбитого дрона и находится в больнице. В результате атаки повреждены кафе-магазин, частный дом и автомобиль.
Мальчик 2012 года рождения получил ранение ноги во время атаки российских войск беспилотниками на Киевскую область и находится в больнице, его состояние удовлетворительное, сообщили в Киевской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Состояние ребенка, пострадавшего во время ночной атаки дронами на Киевщину, удовлетворительное. Мальчик 2012 года рождения получил резаные ранения ноги и находится в медучреждении под наблюдением врачей
Пожар двухэтажного кафе-магазина, возникший в результате падения обломков сбитой вражеской цели, как указано, был оперативно ликвидирован.
Также от обломков поврежден частный дом, расположенный рядом, легковой автомобиль и заборы.
"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметили в ОВА.
Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.
Атака рф на Киевскую область: появились кадры последствий вражеского удара17.01.25, 08:46 • 14496 просмотров