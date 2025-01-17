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Атака рф на Киевскую область: стало известно о состоянии пострадавшего ребенка

Киев  •  УНН

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Мальчик 2012 года рождения получил ранение ноги от обломков сбитого дрона и находится в больнице. В результате атаки повреждены кафе-магазин, частный дом и автомобиль.

Мальчик 2012 года рождения получил ранение ноги во время атаки российских войск беспилотниками на Киевскую область и находится в больнице, его состояние удовлетворительное, сообщили в Киевской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН

Состояние ребенка, пострадавшего во время ночной атаки дронами на Киевщину, удовлетворительное. Мальчик 2012 года рождения получил резаные ранения ноги и находится в медучреждении под наблюдением врачей

- сообщили в ОВА.

Пожар двухэтажного кафе-магазина, возникший в результате падения обломков сбитой вражеской цели, как указано, был оперативно ликвидирован. 

Также от обломков поврежден частный дом, расположенный рядом, легковой автомобиль и заборы. 

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - отметили в ОВА.

Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.

Атака рф на Киевскую область: появились кадры последствий вражеского удара17.01.25, 08:46 • 14496 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
kievКиев

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