Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 13 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих у Києві зросла до 13 осіб. Загалом постраждали 132 людини, з них 14 дітей.
Кількість жертв масованої атаки рф на столицю зросла до 13. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
Кількість загиблих в Києві зросла до 13 людей
Додамо
За даними ДСНС, у результаті атаки постраждали 132 людини, в тому числі 14 дітей.
У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф31.07.25, 17:16 • 1336 переглядiв