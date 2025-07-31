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Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 13 людей

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Кількість загиблих у Києві зросла до 13 осіб. Загалом постраждали 132 людини, з них 14 дітей.

Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 13 людей

Кількість жертв масованої атаки рф на столицю зросла до 13. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Кількість загиблих в Києві зросла до 13 людей 

- повідомив Ткаченко.

Додамо

За даними ДСНС, у результаті атаки постраждали 132 людини, в тому числі 14 дітей.

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Антоніна Туманова

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