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Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 13 человек

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Число погибших в Киеве возросло до 13 человек. Всего пострадали 132 человека, из них 14 детей.

Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 13 человек

Число жертв массированной атаки рф на столицу возросло до 13. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Число погибших в Киеве возросло до 13 человек 

- сообщил Ткаченко.

Добавим

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 132 человека, в том числе 14 детей.

В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 1336 просмотров

Антонина Туманова

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