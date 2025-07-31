Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 13 человек
Киев • УНН
Число погибших в Киеве возросло до 13 человек. Всего пострадали 132 человека, из них 14 детей.
Число жертв массированной атаки рф на столицу возросло до 13. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
Число погибших в Киеве возросло до 13 человек
Добавим
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 132 человека, в том числе 14 детей.
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