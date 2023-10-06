Атака рф на Харків: кількість поранених зросла до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кількість поранених внаслідок ранкового удару російських військ по Харкову зросла до 23, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"Станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика. Інформація постійно оновлюється", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо
росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову, відомо про влучання у Київському та Основ'янському районах міста.