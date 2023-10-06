Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Количество раненых в результате утреннего удара российских войск по Харькову возросло до 23, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
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"По состоянию на сейчас известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике. Информация постоянно обновляется", - сообщили в прокуратуре.
Напомним
россияне под утро дважды ударили по Харькову, известно о попадании в Киевском и Основянском районах города.