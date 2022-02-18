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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Астронавти помітили єгипетський оазис у формі серця

Астронавти помітили єгипетський оазис у формі серця

Київ • УНН

 • 30350 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. В NASA показали знімок пустелі в Єгипті, який зробили астронавти МКС. На фото зображено великий оазис у формі серця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Оазис Ель-Файюм розташований на південному заході від Каїру. Люди населяли його ще 8000 років тому.

Колись оазис, який за площею в рази перевершував нинішній, називали садами Єгипту. Нині він є великим водно-болотним басейном, що охоплює 1270 квадратних кілометрів.

Поряд з оазисом ведеться сільськогосподарська діяльність. Там вирощують зернові, оливки, бавовну, виноград, інжир, а також виробляють рожеве масло.

Додамо

Відомо, що при фараоні Аменемхеті III в цьому озері розміщувалася найдавніша гідротехнічна система. Завдяки їй у пустелі розв'язали проблему дефіциту води.

Нагадаємо 

NASA вперше запустить ракету з іншої планети.

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