Астронавти помітили єгипетський оазис у формі серця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В NASA показали знімок пустелі в Єгипті, який зробили астронавти МКС. На фото зображено великий оазис у формі серця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.
Деталі
Оазис Ель-Файюм розташований на південному заході від Каїру. Люди населяли його ще 8000 років тому.
Колись оазис, який за площею в рази перевершував нинішній, називали садами Єгипту. Нині він є великим водно-болотним басейном, що охоплює 1270 квадратних кілометрів.
Поряд з оазисом ведеться сільськогосподарська діяльність. Там вирощують зернові, оливки, бавовну, виноград, інжир, а також виробляють рожеве масло.
Додамо
Відомо, що при фараоні Аменемхеті III в цьому озері розміщувалася найдавніша гідротехнічна система. Завдяки їй у пустелі розв'язали проблему дефіциту води.
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