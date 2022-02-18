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15 марта, 19:03 • 83952 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121735 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96174 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93569 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Астронавты заметили египетский оазис в форме сердца

Астронавты заметили египетский оазис в форме сердца

Киев • УНН

 • 30348 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В NASA показали снимок пустыни в Египте, который сделали астронавты МКС. На фото изображен большой оазис в форме сердца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Оазис Эль-Файюм расположен на юго-западе от Каира. Люди населяли его еще 8000 лет назад.

Когда-то оазис, который по площади в разы превосходил нынешний, называли садами Египта. Сейчас он является большим водно-болотным бассейном, охватывающим 1270 квадратных километров.

Наряду с оазисом ведется сельскохозяйственная деятельность. Там выращивают зерновые, оливки, хлопок, виноград, инжир, а также производят розовое масло.

Добавим

Известно, что при фараоне Аменемхете III в этом озере размещалась древнейшая гидротехническая система. Благодаря ей в пустыне решили проблему дефицита воды.

Напомним

NASA впервые запустит ракету с другой планеты.

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