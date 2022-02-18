Астронавты заметили египетский оазис в форме сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В NASA показали снимок пустыни в Египте, который сделали астронавты МКС. На фото изображен большой оазис в форме сердца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.
Детали
Оазис Эль-Файюм расположен на юго-западе от Каира. Люди населяли его еще 8000 лет назад.
Когда-то оазис, который по площади в разы превосходил нынешний, называли садами Египта. Сейчас он является большим водно-болотным бассейном, охватывающим 1270 квадратных километров.
Наряду с оазисом ведется сельскохозяйственная деятельность. Там выращивают зерновые, оливки, хлопок, виноград, инжир, а также производят розовое масло.
Добавим
Известно, что при фараоне Аменемхете III в этом озере размещалась древнейшая гидротехническая система. Благодаря ей в пустыне решили проблему дефицита воды.
Напомним
NASA впервые запустит ракету с другой планеты.