Астролог про Буславець: сильна інтуїція "Риб" стане у нагоді в жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Люди, народжені під знаком зодіаку "Риб" мають дуже розвинену інтуїцію, яка допомагає їм ухвалювати правильні рішення. Про це у коментарі УНН розповіла астропсихолог Юліанна Ничипорук-Коваленко.
"Усі водні знаки, у тому числі і "Риби", мають розвинену інтуїцію. А серед усіх знаків зодіаку найбільш тонкий вимір інтуїції саме у "Риб", - каже вона.
Нагадаємо, під знаком зодіаку "Риб" народилася в.о. міністра енергетики Ольга Буславець. Днями вона заявила, що іноді при підборі кадрів прислухається до своєї інтуїції. Таке висловлювання викликало дискусії у ЗМІ. Однак астролог Ничипорук-Коваленко каже, що Буславець має рацію: політики-"Риби" - це гарні управлінці із добре розвиненою інтуїцією.
"Рибами" управляють дві планети - Нептун і Юпітер. До речі, Юпітер - це планета, яка напряму пов'язана із політикою. Відтак, політичний діяч, який народився під знаком "Риб" - це подвійна перевага. Особливо для жінок, які, як відомо, мають більш розвинену інтуїцію, ніж чоловіки", - коментує Ничипорук-Коваленко.
Розвинена інтуїція "Риб" стане в пригоді представникам знаку восени, прогнозує астролог.
"12 жовтня Нептун і Юпітер - дві правлячі планети "Риб", будуть робити важливий гармонійний аспект, який підсилить інтуїтивність усіх знаків зодіаку, і найбільше - "Риб". Тому, у жовтні "Рибам" можна сміливо покладатися на свою інтуїцію - вона їх точно не підведе", - додала вона.
Астролог додала, що під знаком зодіаку "Риб" народилося багато впливових політиків. Вони увійшли в історію, бо приймали доленосні рішення, спираючись на свою добре розвинену інтуїцію. Мова про Джорджа Вашингтона, Івана Мазепу, Михайла Горбачова.
"Риби" - це знак мутабельного хреста. Коли така людина при владі - вона підлаштовує структуру під ті зміни, які астрологічно мають відбутися. Завдяки своїй високій адаптивності "Риби" є знаковими фігурами і часто залишають свій слід у історії. Дослухаючись до своєї інтуїції, "Риби" часто проводять зміни, які б інші, можливо, не здогадалися зробити.
Оскільки "Риби" - це 12-й, останній знак зодіаку, з ними завжди завершується старе і починається новий період і нова епоха більш стабільних за розумінням і структурою подій", - каже астролог.
Раніше психологи розповіли, як користуватися інтуїцією під час відбору кадрів.