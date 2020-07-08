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Астролог о Буславец: сильная интуиция "Рыб" пригодится в октябре

Астролог о Буславец: сильная интуиция "Рыб" пригодится в октябре

Киев  •  УНН

 • 27676 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Люди, рожденные под знаком зодиака "Рыб" имеют очень развитую интуицию, которая помогает им принимать правильные решения. Об этом в комментарии УНН рассказала астропсихолог Юлианна Ничипорук-Коваленко.

"Все водные знаки, в том числе и "Рыбы", имеют развитую интуицию. А среди всех знаков зодиака наиболее тонкое измерение интуиции именно у "Рыб", - говорит она.

Напомним, под знаком зодиака "Рыб" родилась и.о. министра энергетики Ольга Буславец. На днях она заявила, что иногда при подборе кадров прислушивается к своей интуиции. Такое высказывание вызвало дискуссии в СМИ. Однако астролог Ничипорук-Коваленко говорит, что Буславец права: политики-"Рыбы" - это хорошие управленцы с хорошо развитой интуицией.

"Рыбами" управляют две планеты - Нептун и Юпитер. Кстати, Юпитер - это планета, которая напрямую связана с политикой. Поэтому, политический деятель, который родился под знаком "Рыб" - это двойное преимущество. Особенно для женщин, которые, как известно, имеют более развитую интуицию, чем мужчины", - комментирует Ничипорук-Коваленко.

Развитая интуиция "Рыб" пригодится представителям знака осенью, прогнозирует астролог.

"12 октября Нептун и Юпитер - две правящие планеты "Рыб", будут делать важный гармоничный аспект, который усилит интуитивность всех знаков зодиака, и больше всего - "Рыб". Поэтому, в октябре "Рыбам" можно смело полагаться на свою интуицию - она их точно не подведет", - добавила она.

Астролог добавила, что под знаком зодиака "Рыб" родилось много влиятельных политиков. Они вошли в историю, потому что принимали судьбоносные решения, опираясь на свою хорошо развитую интуицию. Это Джордж Вашингтон, Иван Мазепа, Михаил Горбачев.

"Рыбы" - это знак мутабельного креста. Когда такой человек у власти - он подстраивает структуру под те изменения, которые астрологически должны состояться. Благодаря своей высокой адаптивности "Рыбы" являются знаковыми фигурами и часто оставляют свой след в истории. Прислушиваясь к своей интуиции, "Рыбы" часто проводят изменения, которые другие, возможно, не догадались сделать.

Поскольку "Рыбы" - это 12-й, последний знак зодиака, с ними всегда завершается старый и начинается новый период и новая эпоха более стабильных по пониманию и структуре событий", - говорит астролог.

Ранее психологи рассказали, как пользоваться интуицией при отборе кадров.

Украинские Национальные Новости

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