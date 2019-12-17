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Астролог порадила, як привабити удачу під час зустрічі Нового року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Щоб привабити удачу на весь рік, під час святкування новорічної ночі необхідно подякувати року, що минає за всі мудрі уроки і побажати всім щастя. Такі поради дала доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко у коментарі кореспонденту УНН.

"Обов'язково приготуйте один одному подарунки і сюрпризи, проявіть в цьому свою любов і увагу. Подякуйте 2019 року за всі його мудрі уроки. У момент, коли б'ють куранти - бажайте всім людям на Землі щастя, діліться своєю любов'ю, не шкодуйте і Всесвіт обов'язково допоможе вам вирішити ваші завдання на шляху до вашого щастя", - зазначила астролог.

При цьому вона додала, що у кожного народу є свої традиції зустрічі Нового року, проте астрологи рекомендують одягти щось нове і красиве з одягу будь-якого кольору. "Головне, щоб ви собі в цьому вбранні подобалися. Уже це додасть вам гарний настрій. Радимо готувати святковий стіл разом з сім'єю - це зближує і об'єднує рідних людей", - додала експерт.

Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.

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