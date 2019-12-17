Астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года

"Обязательно приготовьте друг другу подарки и сюрпризы, проявите в этом свою любовь и внимание. Поблагодарите 2019 год за все его мудрые уроки. В момент, когда бьют куранты – желайте всем людям на Земле счастья, делитесь своей любовью, не жалейте и Вселенная обязательно поможет вам решить ваши задачи на пути к вашему счастью", - отметила астролог.

При этом она добавила, что у каждого народа есть свои традиции встречи Нового года, однако астрологи рекомендуют надеть что-то новое и красивое из одежды любого цвета. "Главное, чтобы вы себе в этом наряде нравились. Уже это придаст вам хорошее настроение. Советуем готовить праздничный стол вместе с семьей – это сближает и объединяет родных людей", - добавила эксперт.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.