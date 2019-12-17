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Астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года

Астролог посоветовала, как привлечь удачу во время встречи Нового года

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Чтобы привлечь удачу на весь год, во время празднования новогодней ночи необходимо поблагодарить уходящий год за все мудрые уроки и пожелать всем счастья. Такие советы дала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Обязательно приготовьте друг другу подарки и сюрпризы, проявите в этом свою любовь и внимание. Поблагодарите 2019 год за все его мудрые уроки. В момент, когда бьют куранты – желайте всем людям на Земле счастья, делитесь своей любовью, не жалейте и Вселенная обязательно поможет вам решить ваши задачи на пути к вашему счастью", - отметила астролог.

При этом она добавила, что у каждого народа есть свои традиции встречи Нового года, однако астрологи рекомендуют надеть что-то новое и красивое из одежды любого цвета. "Главное, чтобы вы себе в этом наряде нравились. Уже это придаст вам хорошее настроение. Советуем готовить праздничный стол вместе с семьей – это сближает и объединяет родных людей", - добавила эксперт.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

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