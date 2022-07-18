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Астрофізики виявили першу «сплячу» чорну дірку

Астрофізики виявили першу «сплячу» чорну дірку

Київ • УНН

 • 211764 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Група астрофізиків оголосила в понеділок про своє відкриття: виявлено першу «сплячу» чорну дірку, що обертається навколо зірки в сусідній галактиці. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Хоча вважається, що ці чорні дірки поширені по всьому Всесвіту, їх виявилося важко знайти.

Тепер міжнародна команда знайшла «голку в копиці сіна», — сказав Томер Шенар, астрофізик з університету Амстердама і провідний автор нового дослідження в журналі Nature Astronomy.

Команда шукала в небі щось, що могло б зрештою стати подвійною чорною діркою, в якій дві чорні діри обертаються навколо одна одної після того, як поглинули свої зірки у вибуху наднової.

«Ми виявили досить масивну зірку, яка важить у 25 разів більше за масу нашого Сонця, яка обертається навколо чогось, чого ми не бачимо», — сказав Шенар AFP.

Вони вважають, що блакитна зірка, що знаходиться в галактиці Велика Магелланова Хмара, що межує з нашим Чумацьким Шляхом, залучена до «танцю смерті» з чорною діркою, маса якої у дев'ять разів перевищує масу нашого Сонця.

Ці види чорних дірок зазвичай виявляються за рентгенівським випромінюванням, яке вони випускають. Але цю подвійну систему, відому як VFTS 243, називають «бездіяльною», тому що вона не випромінює рентгенівські промені - вона не знаходиться досить близько, щоб висмоктувати матерію зі своєї зірки.

Х'юг Сана, астрофізик з KU Leuven University в Бельгії, сказав, що тільки в Чумацькому Шляху налічується близько 100 мільйонів чорних дірок зоряної маси, які набагато менші, ніж їхні надмасивні старші брати.

Проте було виявлено лише 10, каже Сана, співавтор дослідження.

Відкриття також може дати уявлення про те, як утворюються чорні дірки.

Вважається, що чорні діри зоряної маси народжуються під час загибелі великої зірки внаслідок потужного вибуху наднової. Сила вибуху викидає чорні дірки у бінарній системі на еліптичну, а не на кругову орбіту.

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