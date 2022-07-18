Астрофизики обнаружили первую «спящую» черную дыру
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Группа астрофизиков объявила в понедельник о своем открытии: обнаружена первая «спящая» черная дыра, вращающаяся вокруг звезды в соседней галактике. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Хотя считается, что эти черные дыры распространены по всей Вселенной, их оказалось тяжело найти.
Теперь международная команда нашла «иглу в стоге сена», — сказал Томер Шенар, астрофизик из университета Амстердама и ведущий автор нового исследования в журнале Nature Astronomy.
Команда искала в небе что-то, что могло бы в конце концов стать двойной черной дырой, в которой две черные дыры вращаются вокруг друг друга после того, как поглотили свои звезды во взрыве сверхновой.
«Мы обнаружили достаточно массивную звезду, которая весит в 25 раз больше массы нашего Солнца, которая вращается вокруг чего-то, чего мы не видим», — сказал Шенар AFP.
Они считают, что голубая звезда, находящаяся в галактике Большое Магелланово Облако, граничащая с нашим Млечным Путем, вовлечена в «танец смерти» с черной дырой, масса которой в девять раз превышает массу нашего Солнца.
Эти виды черных дыр обычно обнаруживаются по рентгеновскому излучению, которое они испускают. Но эту двойную систему, известную как VFTS 243, называют «бездейственной», потому что она не излучает рентгеновские лучи – она не находится достаточно близко, чтобы высасывать материю из своей звезды.
Хьюг Сана, астрофизик из KU Leuven University в Бельгии, сказал, что только в Млечном Пути насчитывается около 100 миллионов черных дыр звездной массы, которые гораздо меньше, чем их сверхмассивные старшие братья.
Однако было обнаружено только 10, говорит Сана, соавтор исследования.
Открытие также может дать представление о том, как образуются чёрные дыры.
Считается, что черные дыры звездной массы рождаются во время гибели большой звезды в результате мощного взрыва сверхновой. Сила взрыва выбрасывает черные дыры в бинарной системе на эллиптическую, а не на круговую орбиту.