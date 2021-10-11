AstraZeneca заявила, що "коктейль з антитіл", розроблений компанією, запобігає важкій формі COVID-19

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“Комбінація антитіл тривалої дії дозволила добитися статистично значущого зниження випадків розвитку COVID-19 у важкій формі або летальних випадків у порівнянні з групою, яка приймала плацебо, в яку увійшли пацієнти з симптомами COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості”, — йдеться в повідомленні компанії.

У випробуваннях препарату AZD7442 взяли участь 90% пацієнтів з високим ризиком розвитку тяжкої форми COVID-19, в тому числі з супутніми захворюваннями. “Існує значна потреба в нових методах лікування COVID-19. Такі препарати (AZD7442) можуть бути використані для захисту вразливих груп населення від зараження COVID-19, а також можуть допомогти запобігти розвитку хвороби у важкій формі”, — сказав один з авторів дослідження, професор Університетського коледжу Лондона Хью Монтгомері.

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16 березня AstraZeneca оголосила, що поставить в США додатково 500 тис. доз препарату AZD7442. Нова угода була укладена між компанією та Міністерством охорони здоров’я і соціальних служб США і Міністерством оборони США. Воно засноване на попередній домовленості, досягнутої в жовтні 2020 року, про постачання 100 тис. доз препарату.

Додамо, що при цьому влітку виробник вакцини від COVID-19 шведсько-британська компанія AstraZeneca повідомила, що клінічні випробування терапії антитілами проти COVID-19, розробленої компанією, дало негативні результати.