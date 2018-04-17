Національна оперета спільно із Будапештським театром оперети та мюзиклу влаштують вечір угорської музики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Національній опереті України 20 квітня відбудеться “Вечір угорської музики” за участю артистів Будапештського театру оперети і мюзиклу, передає УНН.
В опереті відзначили, що дружні стосунки Національної оперети України з Будапештським театром оперети та мюзиклу та з Посольством Угорщини в Україні cтали запорукою розвитку та поглиблення культурно-мистецьких та театральних зв’язків. Театрально-концертний проект, в якому звучить музика угорських композиторів, став щорічним і 20 квітня 2018 року відбудеться вже вп’яте.
“Музика — мистецтво космополітичне, для неї немає кордонів, вона нас об’єднує”, — зазначив генеральний директор-художній керівник Національної оперети, н.а. України Богдан Струтинський.
У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень додав, що "для нас велика радість, що в Національній опереті України відбувається Вечір угорської музики. Між театрами вже склалася добра традиція представляти спільні мистецькі проекти. Дякую українським партнерам за можливість представляти перлини нашої музики в Києві”.
У Міжнародному концерті “Вечір Угорської музики”, створеному за підтримки Посольства Угорщини в Україні прозвучать інструментальні та вокальні твори, будуть представлені балетні номери. Композиції та арії з улюблених оперет Ференца Легара, Імре Кальмана, ін. прозвучать у виконанні солістів Будапештського театру оперети та мюзиклу та артистів Київського національного академічного театру оперети.