"Арсенал" вийшов переможцем з гри лондонських клубів Міжнародного кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Два лондонські клуби “Арсенал” і “Челсі” провели очне протистояння в рамках Міжнародного кубку чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Вже на 5-й хвилині Сеск Фабрегас відправляв м’яч з меж штрафної під поперечину, проте Петр Чех відбив його на кутовий. Однак розіграш кутового відразу приніс свої плоди. Навіс Фабрегаса супроводжувалася точним ударом головою Рюдігера.
Далі “сині” продовжували виглядати більш націленими на результат. Чех знову врятував партнерів, відбивши постріл низом Морати з пенальті. Хадсон-Одої майже використав вихід сам на сам із Чехом, але м’яч з лінії воріт виніс оборонець Мустафі. Лякасетт не зумів влучити з вбивчої позиції на 76 хвилині, а згодом супернагоду не використав нігерійський легіонер “канонірів” Івобі, адже блискуче зреагував на його постріл польський кіпер “Челсі” Булка.
Рятівником “Арсеналу” виявився Лякасетт, який завершив простріл на дальній стійці воріт, перевівши гру в серію пенальті (1:1). Лотерея 11-метровий була на користь “канонірів” 6:5.
Додамо, що “Арсенал” закінчив дані змагання із 6-ма очками, а “Челсі” з 3-ма балами мають ще матч у запасі.