"Арсенал" вышел победителем из игры лондонских клубов Международного кубка чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Два лондонских клуба “Арсенал” и “Челси” провели очное противостояние в рамках Международного кубка чемпионов, передает корреспондент УНН.
Уже на 5-й минуте Сеск Фабрегас отправлял мяч из пределов штрафной под перекладину, однако Петр Чех отбил его на угловой. Однако розыгрыш углового сразу принес свои плоды. Навес Фабрегаса сопровождался точным ударом головой Рюдигера.
Далее “синие” продолжали выглядеть более нацеленными на результат. Чех снова спас партнеров, отбив выстрел низом Мората с пенальти. Хадсон-Одои почти использовал выход один на один с Чехом, но мяч с линии ворот вынес защитник Мустафе. Лякасетт не сумел попасть с убойной позиции на 76 минуте, а затем супермомент не использовал нигерийский легионер “канониров” Ивоби, ведь блестяще среагировал на его выстрел польский кипер “Челси” Булка.
Спасителем “Арсенала” оказался Лякасетт, который завершил прострел на дальней штанге ворот, переведя игру в серию пенальти (1:1). Лотерея 11-метровых была в пользу “канониров” 6:5.
Добавим, что “Арсенал” закончил данные соревнования с 6-ю очками, а “Челси” с 3-мя баллами и имеет еще матч в запасе.