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Арнольду Шварценеггеру зробили операцію на серці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Арнольду Шварценеггеру зробили операцію на серці. 70-річному акторові і політику замінили легеневий клапан, з яким він жив з 1997 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт його прес-секретаря Деніела Кетчела.

Операція пройшла успішно. За твердженням прес-секретаря Шварценеггера, першими його словами після наркозу були “I’m back” (“Я повернувся”).

Представник актора також заявив, що процедура була плановою і проводилася за допомогою катетера. Спочатку повідомлялося, що це була екстрена операція на відкритому серці.

“I’ll be back” (“Я повернусь”) — культова фраза, яку герой Арнольда Шварценеггера говорив в серії фільмів “Термінатор” (і яку актор пародіював в багатьох інших фільмах). У фільмі “Термінатор 3: Повстання машин” він сказав “I’m back” (“Я повернувся”).

Як повідомляв УНН, Кличко і Шварцнеггер “не поділили” крендель на вечірці в Австрії.

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