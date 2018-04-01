Арнольду Шварценеггеру зробили операцію на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Арнольду Шварценеггеру зробили операцію на серці. 70-річному акторові і політику замінили легеневий клапан, з яким він жив з 1997 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт його прес-секретаря Деніела Кетчела.
Операція пройшла успішно. За твердженням прес-секретаря Шварценеггера, першими його словами після наркозу були “I’m back” (“Я повернувся”).
Представник актора також заявив, що процедура була плановою і проводилася за допомогою катетера. Спочатку повідомлялося, що це була екстрена операція на відкритому серці.
“I’ll be back” (“Я повернусь”) — культова фраза, яку герой Арнольда Шварценеггера говорив в серії фільмів “Термінатор” (і яку актор пародіював в багатьох інших фільмах). У фільмі “Термінатор 3: Повстання машин” він сказав “I’m back” (“Я повернувся”).
Як повідомляв УНН, Кличко і Шварцнеггер “не поділили” крендель на вечірці в Австрії.