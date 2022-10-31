Ракетний удар по Кіровоградській області: в ОВА розповіли деталі

Цитата

«Тривають відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури, вражених ворожими ракетами. Жертв і постраждалих немає. Друзі, прошу вас бути спокійними. Робимо усе можливе, щоб забезпечити роботу усіх мереж в штатному режимі», - написав він в Telegram.

Доповнення

Ворожі ракети влучили в один із енергетичних об’єктів біля Світловодська Кіровоградської області, внаслідок чого виникла пожежа.