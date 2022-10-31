Ракетний удар по Кіровоградській області: в ОВА розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Після того, як окупанти сьогодні ракетами вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі Світловодська Кіровоградської області, наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
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«Тривають відновлювальні роботи на об’єктах інфраструктури, вражених ворожими ракетами. Жертв і постраждалих немає. Друзі, прошу вас бути спокійними. Робимо усе можливе, щоб забезпечити роботу усіх мереж в штатному режимі», - написав він в Telegram.
Доповнення
Ворожі ракети влучили в один із енергетичних об’єктів біля Світловодська Кіровоградської області, внаслідок чого виникла пожежа.