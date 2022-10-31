На Кіровоградщині ворожі ракети влучили в енергооб'єкт – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні ворожі ракети влучили в один із енергетичних об’єктів біля Світловодьска Кіровоградської області, внаслідок чого виникла пожежа. Про це в Telegram повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.
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"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", – написав Райкович
Доповнення
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури України є знеструмлені ділянки, тому деякі потяги затримуються.