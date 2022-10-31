На Кіровоградщині ворожі ракети влучили в енергооб'єкт – ОВА

Цитата

"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", – написав Райкович

Доповнення

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури України є знеструмлені ділянки, тому деякі потяги затримуються.