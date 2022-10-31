Через ворожі обстріли в Україні затримуються деякі потяги

Цитата

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зараз із затримкою більше ніж 30 хвилин рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються рейси швидкісних поїздів: №712 Київ – Краматорськ і №732 Київ – Дніпро.

В Укрзалізниці повідомили, що 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.

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