Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва залишилася без світла та води.
Через ворожі обстріли в Україні затримуються деякі потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури України у дорозі затримується щонайменше три потяги. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, інформує УНН.
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"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури, маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зараз із затримкою більше ніж 30 хвилин рухається поїзд №81/82 Київ – Ужгород.
Також затримуються рейси швидкісних поїздів: №712 Київ – Краматорськ і №732 Київ – Дніпро.
В Укрзалізниці повідомили, що 80% поїздів, які зараз в дорозі, продовжують рухатись за графіком.
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