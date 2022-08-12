Армія рф поранила в Україні щонайменше 706 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Внаслідок вторгнення російські окупанти поранили в Україні щонайменше 706 дітей, вбили – 361. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 12 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 706", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.
10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області поранення дістала 13-річна дівчинка.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2321 заклад освіти, з них 286 зруйновано повністю.