Армия рф ранила в Украине по меньшей мере 706 детей

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"Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 12 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 361. Выросло количество раненых – более 706", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 372, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области ранения получила 13-летняя девочка.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2321 учебное заведение, из них 286 разрушены полностью.