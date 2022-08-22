Армія рф обстріляла Дніпропетровську область з "Ураганів": є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські окупаційні війська обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки жінка зазнала поранень. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.
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«Через ворожий обстріл Зеленодольської громади поранена жінка Ворог вгатив із РСЗВ «Ураган» по Зеленодольській громаді Криворізького району. Постраждала 1 людина. Зачепило 61-річну жінку. У неї осколкове поранення. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкостi», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У ДСНС зазначили, що у результаті обстрілц пошкоджені дві господарчі споруди.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Окупанти вночі обстріляли три райони області.