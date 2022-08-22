Армия рф обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов": есть раненая

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«Из-за вражеских обстрелов Зеленодольской громады раненая женщина Враг угнал из РСЗО «Ураган» по Зеленодольской общине Криворожского района. Пострадал 1 человек. Задело 61-летнюю женщину. У нее осколочное ранение. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении.



Детали



В ГСЧС отметили, что в результате обстрелов повреждены два хозяйственных сооружения.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Оккупанты ночью обстреляли три района области.