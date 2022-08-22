Школи, ринки, дитячі садки: окупанти з «Градів», «Ураганів» та ракетами атакували Дніпропетровську область: зайнялося 5 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Окупанти вночі обстріляли три райони області. Про це інформує УНН.
Деталі
Російська армія завдала удари по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському.
Нікополь обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені. У місті 2 будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.
Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 000 людей без світла. Електрики уже працюють.
У Криворізькому районі ворог з «Ураганів» обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.
По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.
Нагадаємо
Окупанти двічі за ніч накрили ракетними ударами Київський район Харкова.