Школы, рынки, детские сады: оккупанты из «Градов», «Ураганов» и ракетами атаковали Днепропетровскую область: произошло 5 пожаров

Детали

Российская армия нанесла удары по трем районам – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.

Никополь обстреляли из «Градов» и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы. В городе 2 дома разрушены, почти 50 – изуродованы. Вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже усмирили.

Выведена из строя линия электропередач. До 2000 человек без света. Электрики уже работают.

В Криворожском районе враг из «Ураганов» обстрелял Зеленодольскую общину. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация по погибшим и раненым из’выясняется.

Напомним

Оккупанты дважды за ночь накрыли ракетными ударами Киевский район Харькова.