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Армія рф продовжує посилювати свої сили на півночі Харківщини, але Сили оборони і далі стримують ворога - Демченко

Армія рф продовжує посилювати свої сили на півночі Харківщини, але Сили оборони і далі стримують ворога - Демченко

Київ • УНН

 • 19888 перегляди

Російські війська продовжують посилювати свої сили в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ Харківської області, але Сили оборони України стримують ворога.

Російські війська продовжують посилювати свої сили по напрямку Липців Харківської області, на напрямку Вовчанськ Харківської області, де ведуться бойові дії, однак, Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому ураження. Про це у четвер в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Якщо говорити про саме кордон з країною-агресором, то можу зазначити, що те, що зараз фіксується, то ворог продовжує посилювати свої сили по напрямку населеного пункту Липці, на напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії, де ворог 10 травня почав штурмові дії, але всі складові Сили оборони, і Державна прикордонна служба, продовжують стримувати ворога, наносити йому ураження

- сказав Демченко.

Він зазначив, що ніколи не можна виключати, що ворог захоче перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках, включаючи Харківську, або Сумську області.

"Але з тієї інформації, що відбувається зараз, і того, що відбувається по Харківщині, бачимо, що у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі. Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресором не можна, але на даний момент бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках", - додав Демченко.

Також він розповів, що по Сумщині та Чернігівщині ворог продовжує завдавати удари, застосовуючи різноманітне озброєння.

"Але за останній час можна констатувати певне зменшенні кількості обстрілів, ніж це було ще кілька місяців тому. Але ці дії не припиняються щоденно. Щоденно ворог б’є, і більшість обстрілів припадає по населених пунктах, через що страждають люди, які живуть у прикордонні", - резюмував Демченко.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, з яких 32 - на Покровському напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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