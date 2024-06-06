Армия рф продолжает усиливать свои силы на севере Харьковской области, но Силы обороны и дальше сдерживают врага - Демченко
Киев • УНН
Российские войска продолжают усиливать свои силы в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, но силы обороны Украины сдерживают врага.
Российские войска продолжают усиливать свои силы по направлению Липцев Харьковской области, на направлении Волчанска Харьковской области, где ведутся боевые действия, однако, Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему поражение. Об этом в четверг в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Если говорить именно о границе со страной-агрессором, то могу отметить, что то, что сейчас фиксируется, то враг продолжает усиливать свои силы по направлению населенного пункта Липцы, на направлении населенного пункта Волчанск, где ведутся боевые действия, где враг 10 мая начал штурмовые действия, но все составляющие Силы обороны, и Государственная пограничная служба, продолжают сдерживать врага, наносить ему поражение
Он отметил, что никогда нельзя исключать, что враг захочет перебросить или расширить зону боевых действий на других направлениях, включая Харьковскую, или Сумскую области.
"Но из той информации, что происходит сейчас, и того, что происходит по Харьковщине, видим, что у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели. Отвергать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя, но на данный момент боевые действия продолжаются только на двух направлениях", - добавил Демченко.
Также он рассказал, что по Сумщине и Черниговщине враг продолжает наносить удары, применяя разнообразное вооружение.
"Но за последнее время можно констатировать определенное уменьшении количества обстрелов, чем это было еще несколько месяцев назад. Но эти действия не прекращаются ежедневно. Ежедневно враг бьет, и большинство обстрелов приходится по населенным пунктам, из-за чего страдают люди, живущие в пограничье", - резюмировал Демченко.
Напомним
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