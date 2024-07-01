Армія рф атакувала Чернігівщину з дрона та мінометів: 17 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували Чернігівську область за допомогою безпілотника та мінометів, зафіксовано 17 вибухів за минулу добу.
Російські війська минулої доби атакували Чернігівську область з дрона та мінометів, зафіксовано 17 вибухів, повідомили у понеділок в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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Як повідомляється, у Чернігівській області фіксували ворожі удари у Семенівській громаді:
- Лісківщина – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛА.
- Леонівка – 3 обстріли: 14 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
- Костобобрів – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Всього протягом доби, як вказано, нараховано 27 ворожих обстрілів (95 вибухів) із різних видів озброєння по прикордонню Чернігівської, Сумської та Харківської областей.