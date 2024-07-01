Российские войска за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область из минометов и дроном, зафиксировано 17 взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в Черниговской области фиксировали вражеские удары в Семеновской громаде:

Лесковщина - 1 взрыв, вероятно сброс ВОГ с БПЛА.

Леонивка - 3 обстрела: 14 взрывов, вероятно миномет 120 мм.

Костобобров - 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

В целом в течение суток, как указано, насчитано 27 вражеских обстрелов (95 взрывов) из различных видов вооружения по пограничью Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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