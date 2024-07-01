Российские войска атаковали Черниговскую область с помощью беспилотника и минометов, зафиксировано 17 взрывов за минувшие сутки.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали Черниговскую область из минометов и дроном, зафиксировано 17 взрывов, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в Черниговской области фиксировали вражеские удары в Семеновской громаде:
В целом в течение суток, как указано, насчитано 27 вражеских обстрелов (95 взрывов) из различных видов вооружения по пограничью Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Били из минометов и артиллерии: враг атаковал шесть громад Сумщины30 июня 2024, 19:30 • 62535 просмотров